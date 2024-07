Dexter: Original Sin, le prime foto dalla serie prequel

Paramount+ ieri ha svelato le primissime immagini ufficiali da Dexter: Original Sin, la serie che narrerà le origini del mito della celebre serie tv “Dexter“.

Le foto in questione mostrano l’iconica famiglia Morgan, con il vincitore del Golden Globe® Christian Slater nel ruolo di Harry Morgan, Patrick Gibson nel ruolo di Dexter Morgan e Molly Brown nel ruolo di Debra Morgan. Ricordiamo che la serie in 10 episodi è ambientata 15 anni prima che il pubblico incontrasse per la prima volta il protagonista della serie “Dexter“.

Dexter: Original Sin, tutto ciò che sappiamo

Con Patrick Gibson (nel ruolo di Dexter), il cast vede tra i protagonisti anche il vincitore del Golden Globe Christian Slater (Mr. Robot), che interpreterà suo padre Harry Morgan, e Molly Brown (Senior Year) che interpreta la sorella minore di Dexter, Debra Morgan. Nel cast anche James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson. Clyde Phillips, Patrick Dempsey, Sarah Michelle Gellar. Torna come showrunner e produttore esecutivo della serie prequel di 10 episodi, e ambientata 15 anni prima degli eventi di Dexter. Di seguito la sinossi ufficiale:

Dexter: Original Sin segue Dexter (Gibson) nella Miami del 1991, da studente che si trasforma in un serial killer. Quando i suoi impulsi assetati di sangue non possono più essere ignorati, Dexter trova conforto e comprensione in Harry. Essendo il suo unico confidente, insegna a Dexter un codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di morire, il tutto evitando di essere scoperto dalle forze dell’ordine. Questa è una sfida particolare per il giovane Dexter che inizia uno stage forense presso il dipartimento di polizia della metropolitana di Miami.

La serie prequel è prodotta da Clyde Phillips e prodotto da Showtime Studios e Counterpart Studios. Scott Reynolds ha anche prodotto EP insieme a Michael C. Hall, Mary Leah Sutton, Tony Hernandez, Lilly Burns, con la produzione di Robert Lloyd Lewis. Michael Lehmann ricopre il ruolo di produttore esecutivo e regista.

Correlati