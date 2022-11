Non si mette bene per il nuovo film d’animazione Disney “Strange World – Un Mondo Misterioso“, da due giorni proiettato nelle sale nordamericane.

Partito col freno a mano tirato nel Box Office Usa – solo 6.7 milioni di dollari in due giorni – il nuovo film d’animazione Disney Animation ha subito in queste ore l’affondo pesante di CinemaScore, da anni uno dei punti di riferimento nel calcolo dell’apprezzamento del pubblico in sala. Il punteggio ottenuto da Strange World – Un Mondo Misterioso, infatti, è stato pari a “B”, il peggiore mai ottenuto dal colosso dell’animazione dall’anno della sua fondazione “1991”.

Tale dato, unitamente ad una serie di recensioni da parte della critica non proprio esaltanti, sta caratterizzando l’esordio in sala del film che, a questo punto, non sembra poter contare sul classico passaparola del pubblico, da sempre un alleato importante per i grandi incassi al botteghino.

In Italia il film ha incassato solo 110 mila euro dal giorno del suo esordio “23 novembre”.

STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO

Il film è stato diretto da Don Hall (Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli.

Il cast di voci della versione italiana del film include anche Lorenzo Crisci nei panni del figlio sedicenne di Searcher, Ethan, che desidera l’avventura (interpretato da Young-White nella versione originale); Lucy Campeti nel ruolo di Meridian Clade, pilota esperta e compagna di Searcher in tutto e per tutto (interpretata da Gabrielle Union nella versione originale), e Valentina Stredini nel ruolo di Callisto Mal, coraggiosa leader di Avalonia che guida l’esplorazione dello strano mondo (interpretata da Lucy Liu nella versione originale). Doppiano in originale anche Jake Gyllenhaal, Alan Tudik e Dennis Quaid.

TRAMA: Strange World segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature.

Strange World – Un Mondo Misterioso sarà nelle sale italiane a partire dal 23 novembre 2022.