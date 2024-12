Netflix ha diffuso quest’oggi il trailer ufficiale della seconda stagione di Castlevania: Nocturne, l’anime ispirato al celebre videogame.

Annunciata nell’ottobre 2023, la seconda stagione dello spin-off della serie anime di successo firmato da Warren Ellis, approderà sulla piattaforma digitale a partire dal 16 gennaio 2025. Gli episodi della nuova stagione sono 8 così come per la prima, e vedono Kevin Kolde nel ruolo di showrunner. Il creatore/sceneggiatore della serie è Clive Bradley, mentre Sam e Adam Deats si sono invece alternati in cabina di regia.

La logline di Castlevania: Nocturne S2 recita: Ora accompagnato dal leggendario Alucard, Richter Belmont e la sua banda di cacciatori di vampiri sono impegnati in una disperata corsa contro il tempo. Erzsebet Báthory, il Messia dei Vampiri, che sembra già invincibile, cerca di ottenere il pieno potere della dea Sekhmet per far sprofondare il mondo in un’oscurità e in un terrore senza fine.

I doppiatori originali sono: Edward Bluemel (Richter Belmont), Pixie Davis (Maria Renard), Nastassja Kinski (Tera), Thuso Mbedu (Annette), Sydney James Harcourt (Edouard), James Callis (Alucard), Richard Dormer (Abbot), Aaron Neil (Mizrak) e Franka Potente (Erzsebet Báthory).

Castlevania: Nocturne S2 | Il Trailer

