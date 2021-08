Box Office Italia: parte in testa Fast and Furious 9 nel primo giorno delle anteprime

Partenza subito da sprint per Fast and Furious 9 nel primo giorno delle anteprime italiane: il nono capitolo della celebre saga action apre un agosto potenzialmente di fuoco per il Box Office Italia.

Nel primo giorno delle anteprime previste per il 2, 3 e 4 agosto, Fast and Furious 9 piazza un incasso da 250 mila euro, e lascia intendere che a bloccare gli italiani nel weekend scorso è stata la mancanza di un film atteso anzichè il caldo torrido. Il film della Universal Pictures ufficialmente sarà nelle salle italiane dal 18 agosto, ma se queste sono le premesse!

Warner Bros e Cinetel hanno omesso, invece, di ragguagliare sugli incassi di The Suicide Squad: Missione Suicida, ovvero l’altro film protagonista delle anteprime pre-uscita di questo periodo. Facile che i risultati possano essere riportati nei prossimi giorni. In seconda posizione si è posizionato Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re 4K con 75 mila euro, ed un totale di 208 mila da sabato. La terza piazza, infine, è stata raccolta da Jungle Cruise, il quale da vincitore del Box Office Italia nel weekend è passato ad un incasso più popolare da 70 mila euro, ed un totale di 886 mila.