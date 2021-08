Tartarughe Ninja: Paramount punta su un nuovo live-action

La Paramount Pictures tornerà presto al cinema con un nuovo live-action dedicato alle mitiche Tartarughe Ninja, il terzo realizzato nel giro di pochi anni.

Nonostante lo studios stia già sviluppando un adattamento in live-animation con Seth Rogen ed Evan Goldberg in cabina di produzione, il futuro del franchise Teenage Mutant Ninja Turtles continuerà a regalare emozioni in live-action dopo i due capitoli realizzati nel 2014 e nel 2016. Questa sera SuperHeroHype, infatti, ha confermato che Paramount ha messo sotto contratto Colin e Casey Jost per scrivere la sceneggiatura di un nuovo live-action.

Michael Bay, produttore dei suddeti live-action usciti negli scorsi anni, tornerà ancora una volta in cabina di produzione, ma questa volta avrà la compagnia di Andrew Form, Brad Fuller, Scott Mednick e Galen Walker. Queste sono al momento le uniche informazioni note.

Colin Jost è noto per aver lavorato al Saturday Night Live della NBC dal 2005, attualmente è uno degli sceneggiatori principali dello show e co-conduttore del suo lungo segmento Weekend Update; Casey Jost, invece, è un produttore di Impractical Jokers di truTV. Insomma, nessuno dei due ha crediti degni di nota nel mondo della cinematografia.