Da pochi giorni è disponibile su Netflix la serie storica Barbarians. Nei sei episodi che compongono la prima stagione, la serie tedesca ripercorre le vicende della famosissima Battaglia di Teutoburgo, una delle più gravi sconfitte che l’esercito romano abbia mai subito. Ecco la nostra recensione.

LA TRAMA. 9 D.C, odierna Germania occidentale. L’impero Romano, che oramai si estende dal Portogallo alla Siria, ha messo gli occhi sulle terre ad est del fiume Reno. I romani la chiamano Germania Magna. Lì, vivono una serie di tribù barbare sempre in conflitto tra di loro. Per le legioni di Roma, comandate dal legato Quintilio Varo, la conquista sembra una questione di settimane. Ma nelle file della Aquile si annida un certo Arminio, di sangue germanico, ma cresciuto tra i romani. Il suo tradimento cambierà per sempre il corso della storia.

LA SERIE. Negli ultimi anni, le Serie tv che hanno come oggetto non direttamente gli Antichi Romani, ma le popolazioni con cui l’Impero entrò in conflitto, stanno proliferando. Recentissime sono la pessima Britannia, di Jez Butterworth (una delle peggiori serie “storiche” degli ultimi 10 anni) e la mediocre docu-serie Barbarians: Roma Sotto Attacco.

Barbaren (questo è il titolo originale tedesco), si inserisce chiaramente in questo filone narrativo “anti romano” e lo porta decisamente ad un altro livello di acredine contro l’Impero. Guardando Barbarians, si ha l’impressione che questa serie sia stata prodotta da un partito dell’estrema destra tedesca.

A tratti Barbarians sembra infatti avere quasi degli intenti propagandistici. I dialoghi sono pieni di stucchevole retorica sulla libertà e l’unità del popolo germanico contro l’occupazione dei romani, dipinti come degli oppressori crudeli, ma stolti allo stesso tempo. Gli attori che interpretano i guerrieri germanici sono tutti bellissimi, alti, biondi, puliti e parlano un perfetto tedesco del 2020. Quelli che interpretano i Romani sono bassi, tozzi e biascicano un latino estremamente casereccio con il quale non fanno altro che insultare i germani e il loro modo di vivere.

L’unico scopo degli autori di Barbarians sembra essere quello di solleticare l’appetito patriottico degli spettatori tedeschi. Ciò avviene a spese di un’accuratezza storica che va a farsi benedire. Non ci sono infatti prove che il padre di Arminio venga assassinato dai Romani. Non è neanche vero che Arminio venne nominato da Varo come Re dei Cherusci. La cosiddetta “oppressione” dei Romani sui popoli germanici, poi, viene del tutto decontestualizzata e chi guarda non ha la minima idea di quelle che erano le relazioni lungo il confine tra i Romani e le popolazioni barbariche.

In Barbarians lo spettatore ha un solo compito: deve subito capire chi sono i buoni (ovviamente i Germani) e chi i cattivi, i Romani. A convincere il pubblico ci pensano gli attori, a partire da Arminio, interpretato dall’austriaco Laurence Rupp che dopo un iniziale dubbio esistenziale, inizia con una serie di sproloqui generici/propagandistici contro l’oppressione romana.

Arminio viene eccessivamente idealizzato lungo tutto l’arco narrativo ma ancora peggio di lui sono i due altri protagonisti, Thusnelda (Geanne Goursaud) e Folkwin Wolfspeer (David Shutter). A tratti questi due sembrano più una brutta copia di Lagherta e Ragnar Lothbrock di Vikings, che dei credibili personaggi storici del tempo.

A causa di queste derive patriottiche e totalmente unidirezionali, Barbarians disperde totalmente un’idea che poteva essere assai interessante. Quella di raccontare in maniera seria ed oggettiva, ma non per questo meno appassionante, una delle più grandi sconfitte nella storia di Roma, le cui conseguenze per certi versi arrivano sino ai giorni nostri (probabilmente, se i Romani non fossero caduti dell’imboscata di Teutoburgo, in Germania oggi si parlerebbe una lingua simile al francese).

⭐⭐ Classificazione: 2 su 5.

Con i mezzi messi a disposizione da Netflix, che comunque si vedono nella qualità della scenografia e delle riprese, si poteva fare molto, ma molto meglio. Si poteva rendere il contesto storico generale in maniera più realistica, cercando di dare voci anche all’altro lato del Reno (i Romani). Si è preferito l’approccio propagandistico patriottico che, speriamo, terminerà con l’arrivo della probabile seconda stagione.