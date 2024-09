Nella tarda mattinata di oggi Netflix ha diffuso in rete il trailer della seconda stagione di Arcane, la serie anime di successo ispirata al videogame League of Legends.

Il trailer, oltre ad offrire uno sguardo più completo alla stagione finale di Arcane, introduce anche il brano della colonna sonora “Paint The Town Blue“, cantanto dal rapper Ashnikko. La messa in onda della Stagione 2 è fissata per il mese di novembre.

Ogni fine è un nuovo inizio.

Arcane torna per il capitolo finale questo novembre, solo su Netflix. pic.twitter.com/cyhYCmhDiG — Netflix Italia (@NetflixIT) September 5, 2024

Arcane e le note di produzione

La serie è creata da Christian Linke e Alex Yee, i produttori esecutivi sono: Linke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu. I co-produttori esecutivi sono: Yee, Pascal Charrue, Arnaud Delord, Jerôme Combe, Melinda Wunsch Dilger e Ash Brannon. Alla regia Pascal Charrue e Arnaud Delord; alla sceneggiatura Linke, Yee, Brannon, Conor Sheehy, Nick Luddington, David Dunne, Ben St. John e Mollie St. John.

Il cast dei doppiatori originale della prima stagione comprende: Hailee Steinfeld (Vi); Ella Purnell (Jinx); Katie Leung (Caitlyn Kiramman); Kevin Alejandro (Jayce); Harry Lloyd (Viktor). Mick Wingert (Heimerdinger); Brett Tucker (Singed); JB Blanc (Vander); Yuri Lowenthal (Mylo); Roger Craig Smith (Claggor); Shohreh Aghdashloo (Grayson); Remy Hii (Marcus); Toks Olagundoye (Mel Medarda); Jason Spisak (Silco) e Mia Sinclair Jenness (Powder).

La trama della prima stagione: Arcane esplora il delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e il lato squallido di Zaun. Le tensioni tra queste due città-stato giungono a un punto di rottura con la creazione di Hextech, che ciascuno può utilizzare per controllare l’energia magica a Piltover. Intanto a Zaun una nuova droga chiamata shimmer trasforma gli umani in mostri. La rivalità tra le città divide famiglie e amici mentre Arcane porta in vita le relazioni che plasmano alcuni tra i più popolari campioni di League of Legends come Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce e Viktor. Ispirata al mondo del videogioco League of Legends, la serie animata presenta un complesso universo caratterizzato da decisioni morali, animazione mozzafiato e narrazione carica di suspense.

