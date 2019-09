Nella giornata odierna si è conclusa l’edizione 2019 del Premio Kinéo, attività collaterale della Mostra del Cinema di Venezia.

Creata nel lontano 2002 da un’idea innovativa di Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli, e grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Premio Kinéo – Diamanti al Cinema è un riconoscimento al cinema italiano votato dal pubblico, prevalentemente delle sale cinematografiche ANEC (sul sito www.kineo.info), e da una giuria internazionale di personalità eccellenti del mondo del cinema.

L’edizione 2019 ha portato alla ribalta il tema sociale della salvaguardia del nostro Pianeta, delle sue terre e dei suoi mari, un tema promosso per l’occasione da KINÉO Green & Blue, in collaborazione con ONU e UNESCO. Come ricorda il comunicato lanciato in rete da Kinéo, questo è un tema molto caro nell’ambienta hollywoodiano, a tal proposito si ricordano i recenti proclami – seguiti da azioni concrete – di Leonardo DiCaprio, il regista Darren Aronofsky, ma anche di Cameron Diaz, del compianto Ermanno Olmi, Robert Redford e Woody Harrelson.

Tornando alla più canonica gara cinematografica, in questa edizione del Premio Kinéo si registra il grande exploit di Il Traditore di Marco Bellocchio, e la vittoria della star internazionale Sienna Miller. Ma diamo spazio ai premiati.

Premio Kinéo (Vincitori)