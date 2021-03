Star Trek: Strange New Worlds – Partite le riprese, ecco il cast

Nella giornata odierna sono ufficialmente partite le riprese di Star Trek: Strange New Worlds, spin-off della fortunata serie tv Star Trek: Discovery, da tempo annunciato da CBS.

L’avvio della produzione è stato annunciato da un breve video in cui è presente il cast della serie tv che sarà trasmessa, lo ricordiamo, su Paramount+, la nuova realtà digitale di casa CBS. Nel video, oltre ai volti già noti di Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock) e Rebecca Romijn (Numero Uno), sono stati presentati anche i nuovi membri del cast ufficiale che vi proponiamo qui di seguito:

Babs Olusanmokun (Black Mirror, Dune), Christina Chong (Tom & Jerry, Black Mirror), Celia Rose Gooding (attrice teatrale apparsa nel musical Jagged Little Pill), Jess Bush (Playing for Keeps) e Melissa Navia (Billions). Questi attori sono stati annunciati come presenza regolari.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da CBS Studios, Roddenberry Entertainment e dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman, creatore di Discovery e Picard e demiurgo del nuovo universo televisivo di Star Trek. Kurtzman ha inoltre scritto, insieme a Roberto Orci, i due Star Trek di J.J. Abrams. Gli showrunners saranno però Akiva Goldsman (anche showrunner di Picard) e Henry Alonso Myers. Goldsman ha scritto l’episodio pilota (da un soggetto concepito con Kurtzman e Jenny Lumet) e lo dirigerà. Goldsman, Kurtzman e Lumet saranno produttori esecutivi insieme ad Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry e Trevor Roth. CAST: Anson Mount (Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romijn (Numero Uno), Babs Olusanmokun, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Jess Bush e Melissa Navia.

La nuova serie arriverà su Paramount+ in USA