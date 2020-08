Nei giorni scorsi Netflix ha ufficializzato la realizzazione di una serie tratta dall’universo videoludico Resident Evil, è pertanto giusto iniziare a parlare di casting.

Secondo alcuni fonti, riportate in rete da We Got This Covered, pare che Netflix, visto l’ottimo lavoro svolto da Charlie Cox con la serie Daredevil, abbia intenzione di collaborare ancora con l’attore. A tal proposito, la fonte ricorda che Netflix, avendo interrotto bruscamente la sua collaborazione con l’attore dopo la chiusura di Daredevil dopo tre stagioni, possa ancora avere alcune opzioni contrattuali da sfruttare, e Resident Evil potrebbe aprire infinite possibilità a riguardo.

Charlie Cox, dopo l’addio a Daredevil, non ha avuto modo di mostrare il proprio talento al cinema (e nemmeno in tv), e inoltre lontana una partecipazione al Marvel Cinematic Universe. Allora perchè non prendere la strada che porta a Raccoon City? Non resta che attendere conferme (o smentite) nei prossimi giorni.

RESIDENT EVIL

PRODUZIONE : La serie Resident Evil conterà su 8 episodi, e vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Nel ruolo di showrunner spazio per Andrew Dabb (co-creatore Supernatural), mentre Bronwen Hughes (da The Walking Dead) si occuperà della regia.

: Non definito. TRAMA : Ci saranno due linee temporali distinte nello show. Nella prima linea temporale le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker si trasferiscono a New Raccoon City, trovandosi così alle prese con una nuova realtà mentre affrontano i problemi dell’adolescenza. Più tempo trascorrono nella città, più si rendono conto che è molto di più rispetto a quello che sembra e il loro padre potrebbe nascondere dei segreti oscuri che potenzialmente potrebbero distruggere il mondo. Nella seconda, invece, gli eventi sono ambientati dieci anni nel futuro: ci sono meno di quindici milioni di persone in vita sulla Terra e oltre sei miliardi di mostri – persone e animali infettati con il T-Virus. Jade ha ora 30 anni e lotta per sopravvivere nel Nuovo Mondo e contro i segreti del proprio passato che riguarda la sorella, il padre e se stessa.

