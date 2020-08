Spaccapietre: Il poster del film con Salvatore Esposito

In prossimità della presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, quest’oggi diamo uno sguardo al poster ufficiale di Spaccapietre, il film con Salvatore Esposito.

Il film diretto dai fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio sarà distribuito nelle sale italiane il 7 settembre, in contemporanea con il suo passaggio al Lido, dove sarà l’unico film italiano in concorso Giornate degli Autori.

Protagonista di Spaccapietre un inedito e straordinario Salvatore Esposito, affiancato da Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Loconsole, Vito Signorile.

Sinossi. Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato. Suo figlio Antò sogna di fare l’archeologo e fantastica sull’occhio vitreo del padre, come se fosse il segno di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la sera, e giocare a raccontarsi una storia. In questa storia irromperà Rosa, una donna incontrata nei campi che le sopraffazioni del “padrone” non hanno corrotto, e la cui umanità sarà per entrambi rifugio, forza e ribellione.

IL POSTER

Spaccapietre (con Salvatore Esposito)