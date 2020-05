Mrs. Serial Killer, recensione del film indiano di Netflix

Mrs. Serial Killer è un film di genere crime-thriller rilasciato da Netflix il primo maggio 2020. Questa è la nostra recensione.

Scritto e diretto da Shirish Kunder, il cui nome è collegato anche alla colonna sonora. Il film produzione originale indiana Netflix, è il lingua Hindi ed in Italia è visibile solo sottotitolata.

Nel cast possiamo trovare Jacqueline Fernandez nel ruolo della protagonista, ma anche Monaj Bejpayee, Mohit Raina, e Zayn Marie.

Una moglie devota scopre di essere incinta ma, dopo averlo riferito al marito, quest'ultimo viene arrestato con l'accusa di essere un feroce e spietato serial killer di donne incinte. Convinta dell'innocenza del marito, la donna prova ogni via legale per aiutarlo ma, falliti tutti i tentativi, decide essa stessa di commettere un crimine simile per scagionare il marito. Tale decisione la porterà a scoprire lati oscuri della sua vita.

COMMENTO. Dalla presentazione fornita da Netflix la pellicola risulta essere interessante ma, non appena ci si immerge nella visione, l'opinione cambia drasticamente: l'interesse lascia il posto a delusione e noia.

La storia alla base della sceneggiatura non emoziona, i personaggi risultano essere assolutamente senza alcun spessore, e le sequenze scontate sono le basi di un film che non brilla in nessun momento. La scenografia, così come la fotografia, risulta essere di scarsissima qualità. Gli sfondi danno la netta impressione di essere creati al computer, e ciò provoca una perdita di vividezza e realismo, oltre che di qualità.

Il cast non convince. Gli attori non riescono a dare vita a personaggi capaci di attirare consensi, anche perchè capaci solo di espressioni facciali assurde e spesso fuori contesto.

⭐⭐