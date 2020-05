Addio a John Lafia, è stato co-creatore del mito di Chucky

Il filmmaker John Lafia è morto all'età di 63 anni, tra i suoi crediti da sceneggiatore il celebre La Bambola Assassina.

Co-sceneggiatore di La Bambola Assassina, e regista del suo sequel, il filmmaker John Lafia è morto oggi a Los Angeles, a confermarlo un articolo del The Hollywood Reporter. La fonte riporta le parole struggenti dell'amico e co-creatore del mito di "Chucky", Don Mancini, senza però rivelare la causa del decesso.

"Siamo devastati nel sentire la scomparsa del nostro amico John Lafia. È stato una parte cruciale della famiglia Chucky sin dall'inizio."

Per il suo lavoro con La Bambola Assassina, il filmmaker ha ottenuto un premio Saturn per il miglior film horror, ma anche una nomination per la miglior sceneggiatura. Suo il merito del nome Chucky. Nel 2019 ha partecipato alla stesura della sceneggiatura del reboot La Bambola Assassina.

Tra gli altri film diretti - o sceneggiati - da Lafia è possibile menzionare The Blue Iguana e Man's Best Friend.