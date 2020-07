Megan Fox contro i leoni nel primo trailer di Rogue

La splendida Megan Fox è tornata a far parlare di sè per le sue imprese recitative. In questo articolo vi parliamo dell'action movie Rogue.

Nota per le sue forme sinuose, ma soprattutto per la saga Transformers, la bella Megan Fox sarà presto protagonista in un action movie scritto e diretto da M.J. Bassett, autore del poco fortunato Silent Hill: Revelation.

Nel film Megan Fox è impegnata nei panni di Samantha O’Hara, un mercenario a capo di una squadra di soldati assoldata per salvare degli ostaggi in un luogo remoto dell’Africa. Mentre la missione va avanti la squadra di O’Hara rimane bloccata e dovrà affrontare una banda di ribelli e anche un’orda di leoni famelici.

Rogue non avrà una release teatrale, ma sarà disponibile in versione VOD dal 28 agosto. Di seguito vi proponiamo il trailer ed il poster.

ROGUE

POSTER E TRAILER