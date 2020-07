I dettagli dell'edizione home video del cinecomic Bloodshot

Il cinecomic Bloodshot, il cinecomic con Vin Diesel, è pronto ad approdare nel mercato dell'intrattenimento casalingo.

Questa mattina Universal Pictures Home Entertainment Italia ha fornito i dati tecnici (con relativi contenuti extra) relativi alle edizioni Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD di Bloodshot, il cinecomic interpretato da Vin Diesel. Il lancio dell'edizione home video è previsto per il 22 luglio.

Di seguito vi proponiamo il comunicato ufficiale con tutti i dettagli della versione Home Video.

BLOODSHOT IN HOME VIDEO

IN DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD DA DOMANI E IN VERSIONE BLU-RAY STEELBOOK CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

RICCO DI CONTENUTI SPECIALI, TRA CUI UN FINALE ALTERNATIVO, SCENE ELIMINATE ED ESTESE, UNO SGUARDO AL DIETRO LE QUINTE INSIEME AL CAST E ALLA TROUPE, INTERVISTE E MOLTO ALTRO!

Il cinema non ha mai visto un supereroe come Bloodshot, e ora è pronto per conquistarvi a casa con le edizioni home video nei formati Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD, a partire dal 22 luglio con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il film sarà anche disponibile in edizione Steelbook Blu-ray dal 7 luglio.

Basato sul celebre fumetto di Valiant Comics, edito in Italia da Star Comics, Vin Diesel interpreta il soldato Ray Garrison, recentemente ucciso durante una missione. Viene riportato in vita grazie alla nanotecnologia dalla RST Corporation, nei panni del supereroe Bloodshot. Grazie alla tecnologia con cui è stato modificato, Bloodshot è una vera e propria forza inarrestabile – il guerriero più forte che RST abbia mai creato – ed ha abilità incredbili. Ma oltre ad aver modificato il suo corpo, la compagnia ha preso possesso della sua mente, manipolando i suoi pensieri e i suoi ricordi. Ray non è più sicuro di ciò che è reale, ma è determinato a scoprire la verità ad ogni costo.

Nel cast, oltre alla star Vin Diesel, anche Guy Pearce (Iron Man 3, Alien: Covenant) e Eiza Gonzales (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Baby Driver) diretti dal regista esordiente Dave Wilson.

Le edizioni Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD sono ricche di contenuti speciali, tra cui scene eliminate ed estese ed un finale alternativo del film. Inoltre, tanti extra da dietro le quinte insieme al cast e alla troupe, le papere e molto altro, per scoprire l’universo di Bloodshot e la realizzazione del film.

La prima tiratura delle edizioni Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD avrà all’interno una speciale card di Bloodshot fornita da Star Comics, che vi permetterà di poter scaricare gratuitamente le prime 16 pagine del celebre fumetto attraverso un semplice QR Code. Un motivo in più per non lasciarselo sfuggire da subito!

CONTENUTI EXTRA DEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K UHD

Scene eliminate ed estese incluso finale alternativo

Scene tagliate ed errori dal set

Avviare sequenza - La regia di Bloodshot

Soldati dimenticati - Il cast di Bloodshot

CAST & CREW:

Regista: David S. F. Wilson

Produttori esecutivi: Dan Mintz, Louis G. Friedman, Yu Dong, Jeffrey Chan, Rita LeBlanc, Buddy Patrick, Matthew Vaughn

Basato su: Valiant Comic Book di Jeff Wadlow

Sceneggiatura: Jeff Wadlow e Eric Heisserer

Produttori: Neal H. Moritz, Toby Jaffe, Dinesh Shamdasani, Vin Diesel

Cast: Vin Diesel, Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell and Guy Pearce

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 2

Durata: 105 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Spagnolo 5.1 DTS-HD MA, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Inglese non vedenti, Ceco, Hindi, Polacco, Spagnolo, Thailandese, Ungherese 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese Per Non Udenti, Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Coreano, Croato, Ebraico, Greco, Indonesiano, Islandese, Malese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Serbo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Tailandese, Turco, Ungherese

Contenuti speciali: 47 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione/Fantascienza

Dischi: 1

Durata: 105 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano, Inglese, Portoghese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese non vedenti, Russo 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Danese, Estone, Finlandese, Lettone, Lituano, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Ucraino

Contenuti speciali: 35 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE DVD