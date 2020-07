Netflix sta lavorando ad un adattamento di Leave the World Behind di Rumaan Alam. Il film sarà diretto e scritto da Sam Esmail (Mr. Robot) e protagonisti saranno Denzel Washington e Julia Roberts.

A lanciare la notizia è The Hollywood Reporter aggiungendo che in Leave the World Behind vengono affrontate tematiche relative alla razza, la classe sociale e la genitorialità.

Il romanzo di Rumaanh Alam verrà pubblicato negli Stati Uniti in autunno e al centro della storia c'è una coppia che si dirige in un angolo remoto di Long Island. Quando i proprietari della loro casa in affitto tornano in preda al panico una notte dopo e dicono che un improvviso blackout ha colpito la città, la coppia non è sicura su cosa credere. Con la TV e Internet inattivo e nessuna linea telefonica funzionante le due famiglie saranno costrette a vivere una situazione di tensione.

Julia Roberts e Denzel Washington avevano già recitato insieme in Il rapporto Pelican (1993) e saranno anche i produttori del film.