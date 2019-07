Continuano ad arrivare aggiornamenti dal prossimo live-action dedicato al classico dell’animazione Il Re Leone, ed ancora si tratta di una news relative ai doppiatori italiani.

Dopo l’annuncio a sorpresa (cliccate qui) di ieri sera, dove è stato confermato Marco Mengoni come voce di Simba, questa mattina è stato il sito BeyonceTrice a dare per certo l’ingaggio di Elisa per il personaggio di Nala.

La fonte specifica che l’annuncio ufficiale arriverà durante la prossima conferenza stampa italiana targata Disney. Ricordiamo che la voce in originale di Nala è per l’appunto di Beyoncé.

Il film è stato realizzato con l’impiego di attori maestri nella tecnica del motion capture, la stessa utilizzata sempre da Disney per Il Libro della Giungla. I vari personaggi saranno poi doppiati dagli attori sotto citati.

Il Re Leone è stato diretto da Jon Favreau. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Nathanson. Nel cast vocale Donald Glover, James Earl Jones, Billy Eichner, John Oliver, Alfre Woodard, John Kani, Seth Rogen, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph, Black Kasther, Eric Andre, Keegan-Michael Key.

La voce italiana di Simba sarà quella di Marco Mengoni, quella di Nala di Elisa.

Il Re Leone è prodotto da Walt Disney Pictures e rilasciato il 19 luglio 2019. In Italia dal 21 agosto.