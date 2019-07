La Disney ha svelato la voce italiana che doppierà Simba nella versione live-action di Il Re Leone.

Attraverso un annuncio poco formale pochi minuti fa Marco Mengoni ha lasciato intuire che sarà sua la voce che avrà l’onore di doppiare Simba nella versione italiana di Il Re Leone.

Il breve video mostra Mengoni cantare Can You Feel The Love Tonight di Elton John nella versione italiana, successivamente un quadro nero presenta le prime parole del cantante come Simba: “Io sono Simba, figlio di Mufasa”. Insomma si tratta di una scelta coraggiosa da parte di Disney Italia, ma che in fin dei conti premia il grande talento canoro di Marco Mengoni. Vedremo come se la caverà in veste di doppiatore.

Il film è stato realizzato con l’impiego di attori maestri nella tecnica del motion capture, la stessa utilizzata sempre da Disney per Il Libro della Giungla. I vari personaggi saranno poi doppiati dagli attori sotto citati.

Il Re Leone è stato diretto da Jon Favreau. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Nathanson. Nel cast vocale Donald Glover, James Earl Jones, Billy Eichner, John Oliver, Alfre Woodard, John Kani, Seth Rogen, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph, Black Kasther, Eric Andre, Keegan-Michael Key. La voce italiana di Simba sarà quella di Marco Mengoni.

Il Re Leone è prodotto da Walt Disney Pictures e rilasciato il 19 luglio 2019. In Italia dal 21 agosto.