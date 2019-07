La rivista Total Film Magazine ha diffuso la copertina relativa al prossimo numero, ed il film al centro dell'attenzione è IT: Capitolo Due.

La cover è stata diffusa attraverso un post social rilasciato da James McAvoy, uno dei protagonisti del film di Andy Muschietti. Avete già visto lo spaventoso full trailer? Fatelo a questo indirizzo.

IT: Capitolo Due (IT: Chapter Two) è stato diretto da Andres Muschietti. Nel cast Bill Skarsgard, Sophia Lillis, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Andy Bean, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Xavier Dolan, Will Beinbrink, Teach Grant, Wyatt Oleff, Finn Wolfhard, Jeremy Ray Taylor, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Taylor Frey.

Sinossi. Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti – giovani e adulti – con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT CAPITOLO DUE“. Il film è il sequel del grande successo di critica e box office del 2017 “IT“, sempre firmato da Muschietti, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale. Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte del nostro immaginario collettivo, nonchè il film horror dai più alti incassi di tutti i tempi. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT CAPITOLO DUE” riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent’anni dagli eventi del primo film.

IT: Capitolo Due arriverà nelle sale il 6 settembre 2019. Dal 5 settembre in Italia.