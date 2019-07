Sony Pictures ha rilasciato oggi il primo trailer di A Beautiful Day in the Neighborhood, il nuovo film con Tom Hanks protagonista.

Come già anticipato in passato, il film racconterà la vera storia di Fred Rogers, presentatore televisivo americano, celebre per la serie televisiva educativa destinata ai bambini Mister Rogers’ Neighborhood.

A Beautiful Day in the Neighborhood sarà diretto da Marielle Heller. La sceneggiatura è stata affidata a Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Il cast al momento presenta il solo volto noto di Tom Hanks.

La release del film è attesa per il 18 ottobre 2019.