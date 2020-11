Justice League: Un nuovo trailer dalla Snyder Cut è in arrivo

Posted on

Arriva una buona notizia per gli amanti del DC Extended Universe in attesa spasmotica dell’esordio in sala di Justice League. Il film avrà una scena post-credits. Diversamente da come accaduto con Batman v Superman, il crossover Justice League sarà accompagnato da una scena post-credits, a confermarlo è stato Jason Momoa (Aquaman), durante una recente intervista