Box Office Italia: Il Lupo e il Leone batte Spider-Man e vince il weekend

Il family movie Il Lupo e il Leone ha vinto il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio, Spider-Man: No Way Home scivola al secondo posto, ma sfonda il muro dei 23 milioni.

Ancora un weekend di cinema povero di forti emozioni, con incassi in calo (-5% rispetto al weekend scorso), ed una sola new entry (Il Lupo e il Leone) capace di farsi strada in top five, tra l’altro con uno score tutt’altro che spettacolare. L’incasso complessivo del weekend italiano ha segnato quota 3.1 milioni di euro, col freddo, il Covid-19 e la mancanza di nuove uscite di forte impatto che sembrano continuare a frenare la ripresa del settore.

Il Lupo e il Leone (dallo stesso regista del family movie “Mia e il Leone”) ha raccolto nella sua quattro giorni d’esordio un incasso di 591 mila euro, ed un vantaggio sull’ex primatista “Spider-Man: No Way Home” di poco inferiore ai 200 mila euro. Il cinecomic Marvel/Sony (qui la recensione) ha chiuso in seconda posizione il weekend con un incasso di 417 mila euro, ed un totale di 23.18 milioni. Nel resto del mondo il nuovo Spider-Man movie sta continuando a macinare traguardi, ultimo dei quali il sesto posto nella classifica dei più alti incassi della storia mondiale (qui l’aggiornamento). In terza posizione spazio, invece, per Una Famiglia Vincente – King Richard (qui la recensione), il cui nuovo incasso è stato 312 mila euro, per un totale di 814 mila.

Fonte: Cinetel