Spider-Man: No Way Home è il sesto film più visto della storia del Box Office

La vittoria del Box Office Usa per Spider-Man: No Way Home è stato il giusto antipasto per un nuovo grandissimo successo raggiunto dal cinecomic Marvel/Sony nel weekend.

Come anticipato nel nostro paragrafo di apertura, il weekend da poco passato ha contribuito ad alimentare, e spingere ancora più in alto, l’incredibile successo di Spider-Man: No Way Home (qui la recensione). Con gli incassi maturati nella ultima tre giorni, infatti, il cinecomic Marvel/Sony ha totalizzato nel Box Office Worldwide la bellezza di 1.69 miliardi di dollari, divenendo di fatto il sesto film più visto della storia, superando pertanto mostri sacri quali Il Re Leone e Jurassic World.

Nonostante la quinta posizione di Avengers: Infinity War (2.04 miliardi) sia irraggiungibile, il cammino di Spider-Man: No Way Home si sta dimostrando assolutamente straordinaria, non fosse altro perchè arrivata in un periodo storico così difficile come quello che stiamo vivendo, tra Covid-19 e crisi economica.

Tornando al Box Office Usa, il nuovo Spider-Man movie ha vinto con 14.12 milioni di dollari, per un totale di 721.01 milioni, ancora saldamente al quarto posto della storia nordamericana, e con Avatar davanti di meno di 40 milioni (760 milioni). La seconda posizione è andata, invece, a Scream (qui la recensione) con un incasso di 12.4 milioni di dollari, ed un totale di 51.34 milioni, ben oltre i 38.2 milioni finali del suo predecessore Scream 4. Il podio del botteghino nordamericano è andato, infine, a Sing 2 – Sempre più Forte, il cui incasso nel weekend è stato 5.71 milioni di dollari, per un totale di 128.41 milioni.

Fonte: BoxOfficePro