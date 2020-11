Trailer e poster per il thriller fantascientifico Parallel

Posted on

Vertical Entertainment ha rilasciato oggi il terzo spettacolare trailer di Beyond Skyline, il sequel dello sci-fi movie Skyline, diretto dai fratelli Strause nel 2010. Così come per i due precedenti trailer, le immagini mostrate in questo nuovo trailer danno l’idea di un film spettacolare, con ottimi effetti visivi ed una buona dose di eroismo, basti