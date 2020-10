Holidate è la nuova commedia romantica disponibile su Netflix, diretta da John Whitesell. Questa è la nostra recensione.

Il cast conta le presenze di Emma Roberts e Luke Bracey nei panni dei due protagonisti, affiancati da Kristin Chenoweth, Frances Fisher, Jessica Capshaw. Qui trovate il trailer italiano.

Sloane e Jackson sono due giovani single che si incontrano in un centro commerciale nel periodo natalizio, per un fortuito caso iniziano a chiacchierare e scoprono di avere in comune l’odio per le feste comandate. Decidono così di diventare festamici, ovvero amici che trascorrono insieme le feste senza implicazioni amorose o sessuali. Però a volte i piani non vanno come previsto.

Due single, lui comunque un po’ donnaiolo e lei incastrata nel pigiama, che scoprono ad ogni festa che passa qualche similitudine in più tra loro. Personaggi di certo non originali che ricalcano i soliti stereotipi di genere, e la poca originalità non è riferita ai solo protagonisti. Volendo trovare un personaggio di forte interesse, citiamo la zia Susan, interpretata dall’avvenente Kristin Chenoweth, single per scelta sempre in cerca di uomini e vestita in modo succinto che è presentata come l’ideatrice del festamico. Un vero uragano.

Tanti sono i clichè e le banalità su cui si regge la sceneggiatura, ciononostante Holidate si regala un cast con ottimi interpreti, Emma Roberts su tutti, ed un ritmo tutto sommato accattivante, il quale riesce a catturare l’attenzione, creando una certa empatia verso i protagonisti.

Dal punto di vista narrativo, Holidate può essere accomunata al solito mud della solita pellicola natalizia, ma in realtà gli eventi coprono l’arco di un intero anno, abbracciando così non solo Natale e Capodanno, ma anche altre feste comandate come Pasqua, San Valentino, San Patrizio, Halloween e addirittura il Ringraziamento. Tale caratteristica si rivela forse l’unica nota originale in una trama dai contorni fin troppo scontati.

⭐⭐ Classificazione: 2 su 5.

A nostro avviso, Holidate resta una pellicola da guardare si, ma senza troppe pretese.