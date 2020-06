Ruolo da astronauta per Patrick Wilson in Moonfall

L’attore Patrick Wilson ha firmato per recitare in Moonfall, il nuovo disaster movie diretto da Roland Emmerich.

Dopo quelli di Josh Gad e Halle Berry, il nome nuovo per Moonfall è quello di Patrick Wilson, attore bravissimo nell’adattarsi a qualsiasi esigenza recitativa. Secondo il The Hollywood Reporter, Wilson nel film avrà il ruolo di un astronauta finito in disgrazia che però sembra avere informazioni importanti riguardo l’imminente distruzione della Luna. Nel film reciterà al fianco di Charlie Plummer, il cui ruolo sarà quello del figlio adolescente.

MOONFALL

: Il film sarà sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L’intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. Le riprese dovrebbero partire questo autunno… Covid-19 permettendo. CAST : Josh Gad, Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer.

: Josh Gad, Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer. TRAMA : Moonfall vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l’estinzione di massa

: Moonfall vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l’estinzione di massa AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 2021.