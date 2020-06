L’uscita americana di Tenet rinviata di due settimane

Warner Bros ha deciso di rinviare l’uscita americana di Tenet, il nuovo atteso film diretto da Christopher Nolan.

Atteso nelle sale americane (al momento ancora chiuse a causa dell’emergenza da Covid-19) per il 17 luglio, il misterioso sci-fi Tenet è stato ritardato di sole due settimane, finendo per raccogliere lo slot di uscita del 31 luglio.

Al posto di Tenet, in quelle poche sale che saranno già aperte dal 17 luglio, la Warner ha pensato bene di distribuire Inception, altro film di Nolan in odore di anniversario, il decimo per l’occasione.

TENET

: Christopher Nolan ha girato Tenet con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura scritta di suo pugno. La fotografia sarà di Hoyte van Hoytema. CAST : Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia.

: Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia. TRAMA : John David Washington è il nuovo Protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

AL CINEMA: Negli Usa dal 31 luglio 2020.