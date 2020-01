Robert Downey jr accenna ad un ritorno come Iron Man in futuro

Tony Stark - aka Iron Man - è morto in Avengers: Endgame, questo è oramai risaputo... ma se poi non fosse proprio così?

Durante un'intervista con Extra per promuovere il suo ultimo film "Dolittle", l'attore Robert Downey jr - in compagnia di sua moglie Susan - si è ritrovato a parlare del suo addio al ruolo di Tony Stark/Iron Man, e del futuro del Marvel Cinematic Universe.

Sorprendentemente, però, Downey jr ha inavvertitamente accennato ad un'ipotetico ritorno di Tony Stark in futuro.

Sì, potrebbe accadere di tutto. Sto davvero apprezzando… Per quel che mi riguarda ho attaccato le armi al chiodo e sono soddisfatto all'idea di concludere la mia esperienza. Per quel che ne so la Marvel sta intraprendendo un percorso e stanno provando varie cose, quindi sono entusiasta all'idea di scoprire che cosa accadrà.