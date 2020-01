Berlinale 2020 - Jeremy Irons sarà Presidente della Giuria

La direzione della Berlinale 2020 ha deciso di affidare all'attore inglese Jeremy Irons il ruolo di presidente della giuria.

A rivelarlo è stato il nuovo direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian che, a proposito della scelta di Irons, si è così espresso:

Con il suo stile unico, Jeremy Irons ha incarnato alcuni personaggi iconici che mi hanno accompagnato nel mio viaggio alla scoperta del cinema, rendendomi consapevole della complessità dell'animo umano. Il suo talento e le scelte che ha fatto come cittadino mi rendono orgoglioso come di dargli il benvenuto come Presidente di Giuria per la 70° edizione della Berlinale.