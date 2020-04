Rick Grimes nel nuovo trailer di The Walking Dead: World Beyond

Questa notte AMC ha diffuso un nuovo teaser trailer da The Walking Dead: World Beyond, spin-off della celebre serie sull'apocalisse zombie.

Nel breve teaser non vengono mostrate sequenze inedite, ma è possibile apprezzare quello che sembra un importante collegamento alla storyline principale, con la partenza di Rick Grimes avvenuta durante la nona stagione di The Walking Dead. Nello show spin-off sarà svelata la sorte di Rick? Non resta che scoprirlo prossimamente.

Trovate il breve teaser in fondo al nostro articolo.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

PRODUZIONE : Le riprese sono iniziate l'estate scorsa. La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts. Lo show durerà solo due stagioni, ognuna della durata di 10 episodi.

IL TEASER TRAILER