Sony Pictures ha diffuso in queste ore il nuovo poster ufficiale di Jumanji: The Next Level, terzo capitolo della saga fantasy.

Il poster è stato diffuso anche da Dwayne Johnson attraverso i propri canali social. Trovate il post-social di The Rock in fondo al nostro articolo.

Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level è stato diretto da Jake Kasdan e sceneggiato dalla coppia Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Nel cast Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner

Jumanji: The Next Level sarà distribuito negli USA dal 13 dicembre 2019, in Italia a partire dal 1° gennaio 2020.