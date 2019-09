Continua senza sosta la campagna promozionale dedicata al lancio di Disney+, la nuova piattaforma di streaming di casa Disney.

Quest'oggi, a tal proposito, possiamo dare uno sguardo al nuovo spot web appena diffuso in rete. La breve clip da 30" parte con un'iconica frase "Tutto è connesso".

Informazioni su Disney+

Il lancio ufficiale negli Usa del servizio Disney+ è previsto per il 12 novembre. In Europa Occidentale, nonchè in America Latina, è previsto - non ci sono ancora conferme ufficiali - per la prima metà del 2020 (Italia inclusa). Per quanto riguarda il lancio globale, l'ultimo aggiornamento parlava di fine 2021.

Disney ha confermato poi i prezzi di lancio del servizio. In Usa e in Canada 6.99 dollari mensili, mentre in Olanda 6.99 euro mensili, e 69.99 dollari annui. In Usa, inoltre, sarà possibile avere anche Hulu ed ESPN per 12.99 dollari. Non sarà possibile invece condividere le password (ciò che accade oggi con Netflix o Hulu), a tal proposito Disney collaborerà con Charter Communications per tracciare gli IP e fare controlli incrociati.

L'iscrizione per il servizio Disney+, infine, sarà possibile online o attraverso le app delle piattaforme Apple, Google, Xbox One, Sony (Android TV o PlayStation 4) e Roku.