Il franchise noto come MonsterVerse troverà il suo apice il prossimo marzo con Godzilla vs Kong, ma ciononostante guarda già al futuro… ma su Netflix.

Quest’oggi Deadline ha raccontato che Legendary Television e Netflix hanno chiuso un accordo per la realizzazione di una serie anime dedicata a Skull Island, il secondo capitolo del MonsterVerse, il primo dedicato a King Kong.

Secondo la fonte la serie dovrebbe seguire le vicende di alcuni naufraghi che cercano di scappare dalle misteriose quanto pericolose creature dell’isola che ha dato i natali a King Kong. A scrivere e produrre la serie sarà Brian Duffield, al fianco di Jacob Robinson con la sua Tractor Pants. Lo studio d’animazione coinvolto sarà Powerhouse Animation, già al lavoro su Castlevania e Blood of Zeus.

La fonte spiega, inoltre, nell’accordo ci sarà spazio anche per una nuova serie ambientata nell’universo Tomb Raider, prossimamente ancora al cinema con il secondo capitolo del franchise riavviato dalla MGM. La serie dovrebbe seguire le vicende di Lara Croft subito dopo quanto accaduto nella trilogia videoludica che ne ha rilanciato le avventure (il titolo più recente è Shadow of the Tomb Raider).

La sceneggiatura dell’anime sarà firmata da Tasha Huo (The Witcher: Blood Origini), che produrrà anche a livello esecutivo il progetto assieme a Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment, oltre a Stephan Budaj e Howard Bliss. Anche in questo caso Jacob Robinson supervisionerà la serie come produttore esecutivo con la sua Tractor Pants.