Un nuovo spot HBO Max svela Mortal Kombat, The Conjuring 3 e altri film

Warner Bros è tornato a promuovere i nuovi film in uscita su HBO Max in questo 2021: tra le nuove sequenze spazio per Mortal Kombat, The Conjuring 3 e tanti altri.

Così come accaduto lo scorso 17 gennaio, la Warner Bros ha voluto regalare un fresco antipasto dal cinema che verrà nei prossimi mesi, ovviamente tra Cinema e HBO Max. E’ interessante dare uno sguardo più approfondito, in attesa dei trailer ufficiali prossimi al rilascio, anticipazioni dai titoli più attesi.

Mortal Kombat

PRODUZIONE: La sceneggiatura del nuovo film è stata firmata da Greg Russo, con Simon McQuoid in cabina di regia. James Wan ha prodotto con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner. CAST: Joe Taslim (Sub-Zero), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Sisi Stringer (Mileena), Jessica McNamee (Sonia), Josh Lawson (Kano), Lewis Tan (Kung Lao?), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung).

TRAMA: Lo storico videogame alla base dell’adattamento porta in scena una serie di combattenti provenienti da diciotto reami pronti a scontrarsi a vicenda in duelli all’interno di un torneo.

In contemporanea al cinema e su HBO Max dal 16 aprile 2021.