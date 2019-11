Il concorso Mattador - Premio Internazionale per la Sceneggiatura ha aperto ufficialmente i battenti relativamente all'edizione numero 11, attesa per il prossimo 17 luglio 2020.

La direzione del concorso ha presentato in questi giorni l'edizione 2019/20, e lo ha fatto aprendo difatti il bando per inviare le sceneggiatura. La deadline è fissata per il 15 aprile 2020 e, come per le altre edizioni l'iscrizione sarà completamente gratuita.

Per avere maggiori informazioni riguardo il concorso Mattador, vi consigliamo di leggere attentamente il comunicato appena diramato.

Mattador - Premio Internazionale per la Sceneggiatura 2019/20

Si è aperto l’11° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, diplomato in decorazione pittorica, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore.

Ideato e promosso dall’Associazione Culturale MATTADOR, il Premio è rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni con l’obiettivo di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica.

Le quattro sezioni del Premio sono:

MATTADOR alla migliore sceneggiatura per lungometraggio : 5.000 euro.

: 5.000 euro. Premio MATTADOR al miglior soggetto : 1.500 euro. I finalisti al miglior soggetto, premiati con una Borsa di formazione , sono accompagnati da sceneggiatori professionisti in un percorso di sviluppo dei loro progetti . Alla fine del percorso formativo, il miglior lavoro di sviluppo riceve il premio di 1.500 euro.

: 1.500 euro. I finalisti al miglior soggetto, premiati con una , sono accompagnati da sceneggiatori professionisti in un percorso di . Alla fine del percorso formativo, il miglior lavoro di sviluppo riceve il premio di 1.500 euro. Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio : offre una Borsa di formazione con la realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice . L’autore è accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di produzione e regia del cortometraggio.

: offre una con la . L’autore è accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di produzione e regia del cortometraggio. Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. Il vincitore, premiato con una Borsa di formazione, è accompagnato da tutor professionisti in un percorso di sviluppo della propria storia, personalizzato in base alla natura della sua idea, con l’elaborazione di un dossier di presentazione di un progetto filmico o di animazione. Alla fine del percorso formativo, i tutor possono assegnare un ulteriore premio di 1.000 euro.

I regolamenti sono disponibili sul sito www.premiomattador.it. I vincitori possono seguire le masterclass, le lecture e i convegni dedicati alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema.

Alcuni vincitori hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura (EdizioniEUT/MATTADOR).

La scadenza per la presentazione dei lavori è il 15 aprile 2020. Non è prevista alcuna quota d'iscrizione.La Premiazione dell’11° Concorso MATTADOR si svolgerà venerdì 17 luglio 2020 a Venezia nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.