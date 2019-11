Il circuito UCI Cinemas è pronto a fare un gradito regalo ai tantissimi amanti del buon cinema cult fantasy degli anni ottanta, e lo farà con un evento limitato dedicato a I Goonies.

Per tre giorni, dal 9 all'11 dicembre 2019, in ben 48 multisala del circuito UCI Cinemas proporranno la proiezione esclusiva di I Goonies, film prodotto da Steven Spielberg, diretto da Richard Donner nel 1985.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare una lettura al comunicato ufficiale appena diramato da UCI Cinemas.

UCI Cinemas (Evento I Goonies)

Milano, 27 novembre 2019 – Dal 9 all’11 dicembre, in48 multisala del Circuito UCI, arriva “I Goonies”, il film cult frutto dell’immaginazione di Steven Spielberg torna al cinema, distribuito da Warner Bros. Pictures.

“I Goonies”, diretto da Richard Donner, racconta di una banda di piccoli eroi lanciata in un’avventurosa ricerca ricca di imprevisti che superano la più fervida immaginazione. Seguendo una misteriosa mappa del tesoro fino a giungere in uno spettacolare regno sotterraneo pieno di passaggi tortuosi, trappole esplosive e vecchie navi pirata colme di dobloni d’oro, i ragazzi cercano di sfuggire a una famiglia di goffi e cattivi soggetti e a un mostro gentile con una faccia tale da far intenerire solo sua madre. Un’avventura per tutta la famiglia, dall’inizio alla fine delle innumerevoli peripezie, “I Goonies” sono un tesoro cinematografico ricco di azione mozzafiato, suspense e spettacolari effetti speciali.

Le multisala che proietteranno I Goonies il 9 e 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:30 e l’11 dicembre alle 20.30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.

Quelle che lo proietteranno il 9 e 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:30 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).

UCI Gualtieri proietterà il contenuto il 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:30 e l’11 dicembre alle 20:30, il Multisala Gloria by UCI Cinemas il 10 dicembre alle 18:00 e alle 20:30.

Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.