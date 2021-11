Master Chief indossa l’armatura nel teaser trailer della serie tv Halo

Paramount+ ha finalmente lanciato la campagna promozionale in vista della release il prossimo anno di Halo, la serie tv liberamente tratta dal celebre franchise videoludico.

Dominata da una serie impressionante di problemi a livello produttivi, la serie tv Halo sta finalmente trovando la via giusta. Nel primissimo teaser trailer, da poco rilasciato attraverso i canali social del network digitale, è infatti possibile apprezzare l’attore Pablo Schreiber nei panni dell’iconico eroe Master Chief mentre indossa la sua armatura. Il teaser trailer non mostra nulla più, ma tanto basta per accendere le emozioni nei cuori dei fan della saga videoludica Halo.

HALO

PRODUZIONE: In via di sviluppo dal lontano 2014, la serie tv Halo sarà co-prodotta da Showtime, con Microsoft/343Industries e la Amblin Television di Steven Spielberg. In cabina di sceneggiatura, e nel ruolo di showrunner, ci sarà Kyle Killen e Steven Kane. La regia è stata affidata a Otto Bathurst. CAST: Pablo Schreiber è Master Chief. Natascha McElhone sarà la dottoressa Catherine, brillante creatrice dei supersoldati, e di Cortana, la più avanzata IA della storia (la voce sarà di Jen Taylor). Bokeem Woodbine sarà Soren-066, un soldato che entrerà in conflitto con il suo vecchio amico Master Chief. Shabana Azmi interpreterà l’ammiraglio Margaret Parangosky. Bentley Kalu sarà Spartan Vannack-134, un supersoldato potenziato che assiste Master Chief. Natasha Culza sarà Spartan Riz-028, descritta come “una macchina da guerra”. Kate Kennedy sarà infine Spartan Kai-125, un altro supersoldato. Yerin Ha, interpreterà un nuovo personaggio di nome Quan Ah. DISTRIBUZIONE: Nei primi mesi del 2022 su Paramount+.

TRAMA: La serie sarà incentrata sulla celebre saga videoludica Halo. Essa sarà ncentrata su un epico conflitto, ambientato nel 26simo secolo, tra l’umanità e una razza aliena nota come Covenant.