Mel Gibson sarà il regista di Arma Letale 5

L’attore e regista Mel Gibson dirigerà Arma Letale 5, quinto ed ultimo capitolo della famosa saga action che lo ha visto protagonista in compagnia di Danny Glover sin dal 1987.

La conferma è arrivata questa sera attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, in cui sono state citate proprio le parole di Mel Gibson in merito al suo coinvolgimento come regista. La fonte, infatti, ha riportato le parole dell’attore/regista il quale si è ritrovato a confermare il suo coinvolgimento ricordando una promessa fatta al compianto Richard Donner, regista dei primi quattro capitoli di Arma Letale morto lo scorso luglio.

Il progetto Arma Letale 5 è stato messo in un limbo produttivo dopo la morte di Richard Donner. Il regista nel periodo precedente alla sua scomparsa ha lavorato al progetto, mettendo mano alla sceneggiatura, poi finita sulla scrivania dello sceneggiatore Richard Wenk (The Equalizer).

Dan Lin di Rideback sta producendo con Lauren Shuler Donner (la moglie di Richard Donner) e Mel Gibson, invece, Jonathan Eirich di Rideback e Derek Hoffman di The Donners’ Company saranno coinvolti come produttori esecutivi. Il ritorno della spalla recitativa di Gibson, ossia Danny Glover, è ovviamente confermato