DC Universe ha diffuso lo spettacolare full trailer della prima stagione di Swamp Thing, la serie tv tratta dai fumetti DC Comics.

La serie sarà prodotta dal tandem produttivo formato da Atomic Monster – la società di James Wan – e Warner Bros Television. In cabina sceneggiativa spiccano i nomi di Mark Verheiden (Ash vs. Evil Dead) e Gary Dauberman (IT).

L’episodio pilota sarà diretto da Len Wiseman. Nel cast Crystal Reed, Maria Sten, Derek Mears, Jennifer Beals, Jeryl Prescott, Virginia Madsen, Will Patton, Andy Bean, Kevin Durand, Ian Ziering, Leonardo Nam.

Il personaggio Swamp Thing è stato creato da Len Wein e Bernie Wrightson. Al centro della storia c’è la ricercatrice Abby Arcane che ritorna nella città in cui è cresciuta dalla Louisiana, Houma, per investigare sulla natura di un virus, formando un inaspettato legame con lo scienziato Alec Holland. Abby scoprirà poi che la palude della città nasconde dei segreti mistici, orribili e al tempo stesso meravigliosi, e l’uomo di cui è innamorata e che pensava di aver perso per sempre potrebbe non essere realmente morto, mentre a Houma arrivano delle potenti forze che entrano in azione.

Swamp Thing sarà rilasciata il 31 maggio 2019 attraverso la piattaforma streaming DC Universe.