Constantin Film ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico della nota saga videoludica Just Cause, ed ora la produzione potrebbe partire nel 2020.

In procinto di approdare al cinema già da qualche anno, la saga Just Cause sembra aver trovato nuova linfa nella nota casa di produzione Constantin Film, la stessa del franchise Resident Evil.

MovieWeb ha confermato che il progetto è stato affidato alle mani di Derek Kolstad, lo sceneggiatore di tutti e tre capitoli della saga John Wick. Al momento non ci sono informazioni relative alla trama, ne tanto meno per su cast e regia, ma è chiaro che si tratta di un progetto ancora acerbo.

La saga videoludica Just Cause è nato nel 2006 sotto il marchio Avalanche Studios. L’ultimo capitolo è arrivato su console e pc nel dicembre del 2018. Il protagonista della saga è un agente segreto chiamato a rovesciare segretamente un regime dittariale.