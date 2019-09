La première della sesta stagione di The Flash è sempre più vicina, a tal proposito The CW ha diffuso in rete un nuovo trailer.

Il video in questione mostra alcune nuove informazioni riguardo la prossima stagione della serie tv The Flash, tra queste l'utilizzo da parte di Barry Allen di un dispositivo che gli permette di vedere miliardi di futuri differenti, ed agire di conseguenza.

The Flash (Sesta Stagione)

La serie tv The Flash è stata prodotta da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Todd Helbing, Aaron Helbing e Sarah Schechter.

The Flash 6 avrà come showrunner Eric Wallace. Il cast conterà ancora su Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Hartley Sawyer, Jessica Parker Kennedy, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Chris Klein, Sendhil Ramamurthy

La sesta stagione tornerà su The CW dall'8 ottobre 2019.