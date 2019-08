Il 21 agosto Il Re Leone arriverà nelle sale italiane, portando le emozioni Disney a grandi e piccini. The Space Cinema per l’occasione ha preparato una sorpresa per i fan.

L’evento Disney targato The Space Cinema è atteso per il 25 agosto. Il noto circuito cinematografico aprirà i battenti dal mattino, e permetterà ai fan di assistere al nuovo live-action Disney sin dagli spettacoli mattutini.

Ecco il comunicato ufficiale targato The Space Cinema.

IL RE LEONE: IL CLASSICO DISNEY TORNA IN LIVE ACTION NEI THE SPACE CINEMA

I multisala festeggiano con un’apertura straordinaria il 25 agosto, fin dal mattino. Al via anche l’esclusivo concorso, dedicato alle famiglie, per vincere un incredibile weekend a Disneyland Paris

Roma, 19 agosto 2019 – Un’estate ricca di eventi e iniziative quella targata The Space Cinema. Dopo 25 anni dalla prima uscita, torna il reboot in live action del kolossal Disney, Il Re Leone. Il film, uscito nel 1994, ha appassionato grandi e bambini e ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo, raccogliendo all’epoca il miglior incasso della stagione. L’epopea di Simba vinse, inoltre, agli Oscar una statuetta per la colonna sonora di Hans Zimmer e una per la migliore canzone Can you feel the love tonight con la musica di Elton John. L’appuntamento è previsto il 21 agosto, in tutti i The Space Cinema d’Italia, con una versione rinnovata che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer degne del miglior documentario naturalistico.

Per l’occasione, tutti i multisala The Space Cinema, apriranno le proprie porte agli spettatori domenica 25 agosto a partire dal mattino per vivere insieme una giornata di festa al cinema e celebrare l’emozione dell’atteso ritorno de Il Re Leone. Solo i multisala di Catanzaro, Lamezia e Terni apriranno invece nel pomeriggio.

Le sorprese non terminano qui, The Space Cinema ha infatti organizzato un’iniziativa speciale: chi acquisterà un biglietto per la visione del film attraverso uno dei canali ufficiali The Space potrà partecipare all’esclusivo concorso per aggiudicarsi uno speciale weekend a Disneyland Paris per 4 persone. L’iniziativa è valida fino al 4 settembre prossimo. Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di partecipazione è possibile visitare la pagina dedicata a Il Re Leone.

Le prevendite per assistere all’evento sono aperte e disponibili sul sito ufficiale The Space Cinema al seguente link oltre che sulla nuova applicazione mobile del circuito.

Il Re Leone

Il film è stato realizzato con l’impiego di attori maestri nella tecnica del motion capture, la stessa utilizzata sempre da Disney per Il Libro della Giungla. I vari personaggi saranno poi doppiati dagli attori sotto citati.

Il Re Leone è stato diretto da Jon Favreau. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Nathanson. Nel cast vocale Donald Glover, James Earl Jones, Billy Eichner, John Oliver, Alfre Woodard, John Kani, Seth Rogen, Beyonce, Chiwetel Ejiofor, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph, Black Kasther, Eric Andre, Keegan-Michael Key.

La voce italiana di Simba sarà quella di Marco Mengoni, quella di Nala di Elisa, ed ancora Massimo Popolizio (Scar), Edoardo Leo e Stefano Fresi (Timon e Pumba).

Il Re Leone è prodotto da Walt Disney Pictures e rilasciato il 19 luglio 2019. In Italia dal 21 agosto.