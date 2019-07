Presentato nei giorni scorsi con un breve teaser trailer, Zombie Tidal Wave si è mostrato oggi al popolo della rete con il primo pazzo trailer.

Come già annunciato nei giorni scorsi, Zombie Tidal Wave nasce come nuovo fenomeno "Sharknado", diretto dallo stesso regista Anthony C. Ferrante, ed interpretato dallo stesso protagonista, Ian Ziering.

Zombie Tidal Wave è stato scritto e diretto da Anthony C. Ferrante. Nel cast Ian Ziering, ma anche Tatum Chiniquy, Shelton Jolivette, Cheree Cassidy e Randy Charach.

Come Sharknado, questo particolare zombie movie sarà trasmesso da Syfy. Questa volta, al centro dell'attenzione un'orda di zombie provenienti dal fondo dell'oceano, e portati sulla terra ferma da terrificanti onde marine.

Il rilascio via Syfy di Zombie Tidal Wave è previsto per il 17 agosto prossimo.