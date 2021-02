Hiroyuki Sanada è Scorpion nella nuova foto di Mortal Kombat

Posted on

La rivista Entertainment Weekly ha rilasciato nuove foto dalla quinta stagione di Lucifer, la serie Netflix in uscita il 21 agosto. Le immagini in questione sono relative all’episodio intitolato “It Never Ends Well for the Chicken“, la cui ambientazione è rivolta ai mitici anni ’40. Da notare i colori monocromatici ed i look alquanto retrò