Golden Globes 2022: le nomination per le migliori serie tv

Nel primissimo pomeriggio la Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nomination relative alle categorie televisive dei Golden Globes 2022.

Tra le serie tv presenti all’interno della lunga lista di nomination (via TVLine) spazio per Succession, Scene da un matrimonio, Ted Lasso e ma anche per il successo coreano Squid Game. Nel particolare, la categoria più importante (Miglior Serie Drammatica) a battersi per il Golden Globe saranno Lupin, Squid Game, Succession, Pose e The Morning Show. I premi saranno assegnati domenica 9 gennaio 2022.

La cerimonia di premiazione quest’anno non verrà trasmessa sul piccolo schermo dopo che NBC ha rinunciato all’evento a causa delle critiche rivolte per la mancanza di rappresentazione delle minoranze e delle diversità e dei conflitti etici esistenti tra le fila dell’organizzazione.

GOLDEN GLOBES 2022 – NOMINATION SERIE TV

Miglior Serie Drammatica

Lupin

The Morning Show

Pose

Squid Game

Succession

Miglior Attore in una serie Drammatica

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Miglior Attrice in una serie Drammatica

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez, Pose

Miglior Serie Comedy o Musical

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Miglior Attrice in una serie Comedy o Musical

Hannah Einbender, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Jean Smart, Hacks

Miglior Attore in una serie Comedy o Musical

Anthony Anderson, black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Miglior Film TV o Miniserie

Dopesick

Impeachment: American Crime Story

Maid

Omicidio a Easttown

The Underground Railroad

Miglior Attore in un Film TV o Miniserie

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Raheem, The Serpent

Miglior Attrice in un Film TV o Miniserie

Jessica Chastain, Scenes da un Matrimonio

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

Miglior Attore Non Protagonista in un Film TV o Miniserie

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

Oh Yeong-su, Squid Game

Miglior Attrice Non Protagonista in un Film TV o Miniserie

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso