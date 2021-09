Giornate degli Autori: Deserto Particular vince il Premio del Pubblico BNL

Deserto Particular di Aly Muritiba vince il Premio del Pubblico BN L, il riconoscimento dato dal pubblico delle Giornate degli Autori, sezione indipendente di Venezia 78.

Deserto Particular: la trama

Daniel, un agente di polizia quarantenne, è stato sospeso. È sotto inchiesta con l’accusa di aver commesso atti violenti. Quando Sara, la persona con la quale ha una relazione virtuale, smette di rispondere ai suoi messaggi, si dirige verso nord, intraprendendo un viaggio apparentemente insensato. Mostra la foto di Sara, ma nessuno sembra riconoscerla. Finché non spunta un tizio che a determinate condizioni potrebbe farli incontrare.

“Deserto Particular è un film di incontri”, dichiara il regista Aly Muritiba, “dal 2016, con il colpo di stato che ha rimosso il presidente democraticamente eletto in Brasile, la mia generazione, che si è formata dopo la dittatura, sta vivendo il momento più drammatico della sua esistenza. All’indomani del colpo di stato, il paese è sprofondato in una spirale di odio che è culminata con l’ascesa di un fascista alla presidenza. Con l’elezione di Jair Bolsonaro, tutte le minoranze, le donne, gli indigeni, la comunità LGBTQI+, i neri, sono perseguitate in modo sistematico e il paese è diviso tra il sud conservatore e il nord / nord-est progressista. Molte volte si è giunti sull’orlo dello scontro armato. Proprio quest’odio si è rivelato fondamentale per decidere quale sarebbe stato il mio prossimo film. Ho capito che avrei fatto un film su un incontro. In un’epoca di violenze ho voluto fare un film d’amore.”

Deserto Particular, di Aly Muritiba

Giornate degli Autori: l’impegno di BNL Gruppo BNP Paribas

Oltre a premiare il film più amato del pubblico, BNL ha deciso di incoraggiare con un contributo economico lo sceneggiatore o la sceneggiatrice, individuato in accordo con il comitato di selezione delle Giornate, distintosi per qualità dell’opera, coraggio, percorso personale, sguardo sul mondo, capacità di interpretare il presente, originalità di scrittura.“BNL Gruppo BNP Paribas ha scelto quest’anno di sostenere l’impegno di chi ha continuato a lavorare, nonostante i rischi e le complessità, per regalarci grandi storie ed emozioni; in un settore, come quello del cinema, che ha subito gravi perdite a causa della pandemia, è fondamentale incoraggiare lo sguardo e il coraggio degli Autori.”

Il contributo di 2.000 euro a sostegno dell’autore/autrice di uno dei film delle Giornate degli Autori 2021 va ad Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman e Vanessa Picciarelli, sceneggiatori di Californie, film presentato in concorso, con la seguente motivazione: “per il soggetto estremamente attuale che accompagna in un arco di tempo di cinque anni una giovane originaria del Marocco, in bilico tra scelte, desideri e ricerca di identità nello scenario complesso del Sud Italia.”

A Californie é stato assegnato il Label Europa Cinemas.

Sin dalla loro nascita nel 2004, le Giornate degli Autori sono state sostenute da BNL Gruppo BNP Paribas che ha appoggiato e avvalorato tutte le iniziative portate avanti in questi diciotto anni di collaborazione. Presente alla Mostra di Venezia anche con la Settimana Internazionale della Critica, BNL sostiene il cinema e ne favorisce la diffusione con un premio il cui unico giudice è il pubblico. Con questi riconoscimenti BNL, insieme alle Giornate, intendono premiare sia la qualità dell’opera che la sua capacità di attrarre e intrattenere il pubblico generalista.BNL supporta le esigenze di tutta la filiera cinematografica: dall’ideazione dei film alle fasi di realizzazione e distribuzione, fino alle innovazioni tecnologiche e alle ristrutturazioni delle sale di proiezione. Un’attenzione costante, che ha permesso di realizzare in questi anni oltre 5.000 opere, che hanno fatto la storia del cinema italiano e ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

Le Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, sono una sezione indipendente della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.