Come noto la nuova emittente televisiva DC Universe sta sviluppando Doom Patrol, una serie tv prodotta da Greg Berlanti dedicata al famoso fumetto DC Comics.

In queste ore, come dimostrazione dei lavori in corso, Warner Bros Television ha rilasciato alcuni video relativi ai provini svolti per il ruolo di Cyborg, figura centrale nello show. Nel particolare gli attori provanati sono impegnati in un confronto dialettico con il personaggio di Silas Stone, padre di Victor Stone aka Cyborg.

I fumetti Doom Patrol sono stati creati da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Il gruppo chiamato Doom Patrol è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri noti del Doom Patrol spiccano i nomi di Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane. Nello show Cyborg avrà il compito di affidare alla Doom Patrol un compito che cambierà per sempre la loro vita.

Tra gli altri prodotti già annunciati da DC Universe possiamo annoverare serie tv come Titans, Young Justice: Outsiders, Harley Quinn, Metropolis e Swamp Things.

Ecco i provini.