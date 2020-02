Disney produrrà un sequel del live-action Aladdin

Così come era stato anticipato nelle settimane successive all’ottimo esordio al Box Office, il live-action Aladdin avrà il suo sequel.

A confermare l’avvio della produzione di Aladdin 2 è stato un aggiornamento del sempre informatissimo Variety. La fonte spiega che la Disney ha messo sotto contratto John Gatins (Flight) e Andrea Berloff (Straight Outta Compton) con l’obiettivo di iniziare a lavorare sulla sceneggiatura.

Il ritorno di Guy Ritchie in cabina di regia è ancora un mistero, ma è probabile che il regista potrebbe scegliere di passare il testimone. Per quanto riguarda il cast, è ovvio che il loro ritorno è fondamentale per la buona riuscita del sequel, resterà da capire se il contratto di Will Smith e company prevedeva – o meno – un’opzione per un secondo film.

Aladdin ha incassato oltre un miliardo di dollari, di cui 355 milioni dal mercato americano.