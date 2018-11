La rivista Empire Magazine ha rilasciato oggi una nuova foto in esclusiva di Hellboy, il nuovo reboot targato Neil Marshall.

L'immagine in questione mostra David Harbour nei "panni" di Hellboy, l'iconico eroe creato da Mike Mignola per Dark Horse Comics. La rivista, oltre al rilascio dell'immagine in questione, riporta le parole del protagonista riguardo il tono del film che, a suo modo di vedere, sarà più violento e sanguinoso della precedente saga.

Hellboy è stato diretto da Neil Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Andrew Cosby, Christopher Golden e Mike Mignola. Nel cast David Harbour, Milla Jovovich, Penelope Mitchell, Daniel Dae Kim, Ian McShane, Brian Gleeson, Alistair Petrie, Sophie Okonedo.

La Sinossi. Il film è incentrato sul viaggio di Hellboy in Inghilterra, dove dovrà sconfiggere Nimue, consorte di Merlino e Regina di Sangue. Ma la loro battaglia ci porterà vicini alla Fine del Mondo, destino che Hellboy vuole del tutto evitare.

Hellboy arriverà nelle sale il 12 aprile 2019.

La Foto