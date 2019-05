Leonardo DiCaprio è tornato protagonista della campagna promozionale legata a C’era una volta a… Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino.

Il nuovo poster – ancora una volta in pieno stile vintage – mostra Leonardo DiCaprio come Rick Dalton, qui nel ruolo cinematografico di Joe Tanner. Ricordiamo che C’era una volta a… Hollywood è inserito nel concorso ufficiale dell’edizione numero 72 del Festival Cannes, attualmente in corso.

C’era una volta a Hollywood sarà diretto da Quentin Tarantino. Nel cast Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Al Pacino, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson, Nicholas Hammond, James Marsden, Scoot McNairy, Lorenza Izzo, Lena Dunham, Austin Butler, Maya Hawke, Danny Strong, Sydney Sweeney.

Sinossi. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una vecchia star di uno show tv di genere western, e il suo storico stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), cercano di sopravvivere in una Hollywood che pare non riconoscerli più. Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa… Sharon Tate.

Il film esordirà nelle sale Usa il 26 luglio 2019.